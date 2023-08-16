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В Японії евакуюють населення двох міст через тайфун "Лан"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Японії евакуюють населення двох міст через тайфун "Лан"

Тайфун. / Фото: Associated Press

Влада Японії закликає жителів залишатися пильними щодо зсувів, повеней у низинних районах, розливу річок, блискавок і торнадо.

У префектурі Сідзуока в Японії, що на сході головного острова Хонсю, місцева влада видала розпорядження про евакуацію понад 380 тисяч осіб у двох містах, де внаслідок принесених тайфуном "Лан" сильних злив критично зріс ризик зсувів.

Про це повідомляє NHK.  

Західні регіони Японії також потерпають від рясних дощів і сильного вітру. Так, у місті Тотторі, адміністративному центрі однойменної західної префектури, від понеділка до середи зафіксувало понад 500 міліметрів опадів, що втричі перевищує звичайну кількість опадів у цьому регіоні за весь серпень.

Японське метеорологічне агентство повідомляє, що тайфун "Лан" рухається з півночі на північний схід над Японським морем зі швидкістю 20 кілометрів на годину. Людей  закликають бути уважними щодо можливих небезпечних повеней, зсувів і сильних вітрів.

Нагадаємо, польські прикордонники врятували 5-річного хлопчика з України, який задихався.

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Дата публікації
Перегляди
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