Молодик 16 серпня 2023 року: три цікаві та сильні ритуали

Важливо пам'ятати, що езотеричні практики можуть бути особистими і мають бути використовувані з обережністю та розумінням. Ось кілька езотеричних ритуалів, які можуть бути застосовані для молодика:

Обряд відкриття інтуїції: Мета: заспокоїти розум, збудити інтуїцію та посилити зв'язок з внутрішнім «я». Як виконати: Сідайте або лягайте у зручному положенні.

Закрийте очі та почніть глибоко дихати.

Уявіть, що ваше тіло наповнюється світлом. Поступово візуалізуйте, як це світло розсіює всі негативні емоції і думки.

Сконцентруйтеся на своєму серці. Уявіть, як воно відкривається, випромінюючи тепло та світло.

Поставте питання або виразіть намір, над яким хочете працювати.

Прислухайтеся до своїх думок, відчуттів та інтуїції, що приходять до вас. Запишіть свої враження після закінчення ритуалу. Обряд внутрішнього очищення: Мета: Видалити негативні енергії, які можуть впливати на емоційний стан та духовний розвиток. Як виконати: Спробуйте цей ритуал на відкритому повітрі або у спеціально призначеному для цього просторі.

Спаліть сухі трави, смоли або ароматичні свічки.

Пройдіть навколо джерела вогню у спокійному темпі. Під час кожного оберту, уявіть, як ви відчуваєте, як негативна енергія покидає вас.

Промовте мантру або афірмацію про очищення та зміцнення.

Після закінчення обходу, станьте на місце перед джерелом вогню, закрийте очі та подякуйте вогню за його допомогу у очищенні.

Вдихніть глибоко і відчуйте, як свіжа енергія наповнює ваше тіло. Обряд підсилення інтуїції та мудрості: Мета: Збільшити інтуїцію, мудрість та духовне бачення. Як виконати: Сідайте або лягайте у зручному положенні.

Закрийте очі та зосередьте увагу на диханні.

Поступово зосередьте увагу на своєму третьому оці, місці між бровами.

Візуалізуйте світловий промінь, який поступово проникає до вашого третього ока, розкриваючи вам нові рівні інтуїції та мудрості.

Уявіть, як ви оточені сферою яскравого світла, яка наділяє вас мудрістю та глибоким розумінням.

Прошепчіть мантру або афірмацію про підсилення інтуїції та мудрості.

Нехай ці ритуали служать вам як засіб зосередження, релаксації та духовного зростання. Завжди дотримуйтеся основних принципів безпеки під час виконання будь-яких практик.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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