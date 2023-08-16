Молодик 16 серпня 2023 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на молодик 16 серпня 2023 року розповідає, що Терезам варто розпочати новий проєкт, а Стрільцям потрібно поринути у почуття.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на молодик 16 серпня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Шістка кубків"

Не забувайте про друзів. У стосунках шукайте дружнього тепла. На роботі працюйте з однодумцями.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Рухайтеся вперед. У стосунках настав час відчувати себе переможцем. На роботі дійте активніше.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Працюйте і результат не забариться. У стосунках разом працюйте над результатом. На роботі прагніть більшого.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Лицар мечів"

Стрімко рухайтеся вперед. У стосунках краще не ображати другу половинку. На роботі йдіть назустріч викликам долі.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Двійка кубків"

Вам нині необхідне партнерство. У стосунках йдіть на компроміс. На роботі сподівайтеся на можливості колег.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Король пентаклів"

Потрібно потурбуватися про фінанси. У стосунках оберіть спільну ціль для розвитку. У русі кар'єрними сходами не варто стримуватися.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Розпочніть новий проєкт. На роботі дійте енергійніше. А у стосунках очікуйте на злети.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Десятка мечів"

Буде важко. У стосунках та роботі - попереду нові випробування та виклики. Але ви впораєтеся.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Туз кубків"

Пориньте у почуття. У стосунках варто розвивати свої прагнення щастя. На роботі сміливо озвучуйте свої почуття.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз мечів"

Дійте сміливо. У стосунках частіше говоріть про інтелектуальне. На роботі покажіть, що ви - професіонал.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Шістка мечів"

Не робіть з побуту основу для всього. У стосунках навчіться прощати. А на роботі - делегувати повноваження.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Рухайтеся вперед, проте пам'ятайте про неминучі зміни. У стосунках помізкуйте над подальшим розвитком. На роботі подумайте про запасний варіант.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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