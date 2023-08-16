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Під Маріуполем РФ створила ще один полігон: скільки військових у місті

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Під Маріуполем РФ створила ще один полігон: скільки військових у місті

Військова техніка РФ у Маріуполі / Фото: скриншот

Рух окупантів в бік Бердянська сповільнився, але не зупинився.

Під тимчасово окупованим Маріуполем російські загарбники створили ще один полігон. Кількість особового складу в місті та навколо становить до 40 тисяч осіб.  

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Де-факто розпакували (російські загарбники – ред.) ще один полігон на території Маріупольського району. Тепер біля Бабах-Тарами, Ялти, Мангуша. Не рахуючи три в місті невеликих та два в Нікольському районі. Готуються та готують. Кількість особового складу зменшилась через перекидання на фронт, але нове поповнення вже тренується. Загалом до 40 тисяч перебуває в Маріуполі та районі", – написав Андрющенко.

За його словами, рух окупантів в бік Бердянська сповільнився, але не зупинився. Туди везуть БК та паливо. 

Під Маріуполем окупанти створили ще один полігон

Під Маріуполем окупанти створили ще один полігон

Нагадаємо, з'явилися нові деталі перестрілки між російськими окупантами в Урзуфі під Маріуполем.

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Дата публікації
Перегляди
847
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