Під Маріуполем РФ створила ще один полігон: скільки військових у місті

Рух окупантів в бік Бердянська сповільнився, але не зупинився.

Під тимчасово окупованим Маріуполем російські загарбники створили ще один полігон. Кількість особового складу в місті та навколо становить до 40 тисяч осіб.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Де-факто розпакували (російські загарбники – ред.) ще один полігон на території Маріупольського району. Тепер біля Бабах-Тарами, Ялти, Мангуша. Не рахуючи три в місті невеликих та два в Нікольському районі. Готуються та готують. Кількість особового складу зменшилась через перекидання на фронт, але нове поповнення вже тренується. Загалом до 40 тисяч перебуває в Маріуполі та районі", – написав Андрющенко.

За його словами, рух окупантів в бік Бердянська сповільнився, але не зупинився. Туди везуть БК та паливо.

Під Маріуполем окупанти створили ще один полігон

Нагадаємо, з'явилися нові деталі перестрілки між російськими окупантами в Урзуфі під Маріуполем.

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