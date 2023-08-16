Под Мариуполем РФ создала еще один полигон: сколько военных в городе

Движение оккупантов в сторону Бердянска замедлилось, но не остановилось.

Под временно оккупированным Мариуполем российские захватчики создали еще один полигон. Число личного состава в городе и вокруг составляет до 40 тысяч человек.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Де-факто распаковали (российские захватчики – ред.) еще один полигон на территории Мариупольского района. Теперь возле Бабах-Тарамы, Ялты, Мангуша. Кроме трех в городе небольших и двух в Никольском районе. Готовятся и готовят. Количество личного состава уменьшилось из-за перебрасывания на фронт, но новое пополнение уже тренируется. В общей сложности до 40 тысяч находится в Мариуполе и районе., — написал Андрющенко.

По его словам, движение оккупантов в сторону Бердянска замедлилось, но не остановилось. Туда везут БК и топливо.

Под Мариуполем оккупанты создали еще один полигон

Напомним, появились новые детали перестрелки между российскими оккупантами в Урзуфе под Мариуполем.

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