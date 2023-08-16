Новолуние 16 августа 2023: гороскоп для всех знаков зодиака

Новолуние знаменует начало чего-то нового.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на новолуние 16 августа 2023 года рассказывает, что Весам стоит начать новый проект, а Стрельцам нужно погрузиться в чувства.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на новолуние 16 августа 2023 года для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Шестерка кубков"
Не забывайте о друзьях. В отношениях ищите дружеского тепла. На работе работайте с единомышленниками.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Двигайтесь вперед. В отношениях пора чувствовать себя победителем. На работе действуйте активнее.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Работайте и результат не заставит себя ждать. В отношениях вместе работайте над результатом. На работе старайтесь большего.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Стремительно двигайтесь вперед. В отношениях лучше не оскорблять вторую половинку. На работе идите навстречу вызовам судьбы.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Двойка кубков"
Вам сейчас необходимо партнерство. В отношениях идите на компромисс. На работе надейтесь на возможности коллег.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Король пентаклей"
Нужно позаботиться о финансах. В отношениях выберите общую цель для развития. В движении по карьерной лестнице не стоит сдерживаться.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Паж пентаклей"
Начните новый проект. На работе действуйте более энергично. А в отношениях ждите взлетов.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Десятка мечей"
Будет тяжело. В отношениях и работе – впереди новые испытания и вызовы. Но вы справитесь.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Туз кубков"
Окунитесь в чувство. В отношениях следует развивать свои стремления к счастью. На работе смело озвучивайте свои чувства.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Туз мечей"
Действуйте смело. В отношениях чаще говорите об интеллектуальном. На работе покажите, что вы – профессионал.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Шестерка мечей"
Не делайте из обихода основу для всего. В отношениях научитесь прощать. А на работе – делегировать полномочия.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Двигайтесь вперед, однако помните о неизбежных изменениях. В отношениях поразмышляйте над дальнейшим развитием. На работе подумайте о запасном варианте.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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