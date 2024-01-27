Хуситы снова атаковали судно в Красном море

В результате атаки возник пожар в одном из грузовых отделений судна.

Йеменские хуситы нанесли удар по танкеру с нефтью компании Trafigura Group в Красном море, в результате чего на судне начался пожар.

Об этом информирует Bloomberg.

В сообщении указывается, что хуситы обстреляли судно Marlin Luanda, перевозившее партию нефтепродуктов для производства бензина и пластмасс.

В компании владелицы судна заявили, что в результате атаки возник пожар в одном из грузовых отделений по правому борту.

"Мы остаемся на связи с судном и внимательно следим за ситуацией. Военные корабли в регионе находятся для оказания помощи", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что удар произошел примерно в 55 милях к юго-востоку от йеменского города Аден.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай призывает Иран сдержать нападения хуситов на суда в Красном море.

Кроме того, мы ранее информировали, что США и Великобритания нанесли дополнительные удары по объектам хуситов в Йемене.

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