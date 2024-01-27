Хусити знову атакували судно у Червоному морі

Внаслідок атаки виникла пожежа в одному з вантажних відділень судна.

Єменські хусити завдали удару по танкеру з нафтою компанії Trafigura Group у Червоному морі, в результаті чого на судні почалась пожежа.

Про це інформує Bloomberg.

У повідомленні вказується, що хусити обстріляли судно Marlin Luanda, що перевозило партію нафтопродуктів для виробництва бензину і пластмас.

У компанії власниці судна заявили, що внаслідок атаки виникла пожежа в одному з вантажних відділень по правому борту.

"Ми залишаємося на зв'язку з судном і уважно стежимо за ситуацією. Військові кораблі в регіоні перебувають для надання допомоги", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що удар стався приблизно за 55 миль на південний схід від єменського міста Аден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай закликає Іран стримати напади хуситів на судна в Червоному морі.

Крім того, ми раніше інформували, що США та Велика Британія завдали додаткових ударів по об’єктах хуситів у Ємені.

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