Атаки хуситів у Червоному морі: Кемерон надіслав "чіткий сигнал" уряду Ірану

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Кемерон надіслав "чіткий сигнал" уряду Ірану про те, що напади хуситів у Червоному морі мають припинитися.

Про це заявив британський міністр під час зустрічі з іранським колегою Хосейном Аміром Абдоллахіаном на полях Всесвітнього економічного форуму, повідомило ВВС.

Кемерон засудив "незаконні та неприйнятні" ракетні атаки хуситів на кораблі, що використовують життєво важливий торговельний маршрут Червоним морем. Міністр закликав Тегеран використати свій вплив "для запобігання подальшим загрозам", адже "свобода судноплавства є життєво важливою свободою" для глобальної торгівлі.

"Іран несе відповідальність за високий рівень нестабільності в регіоні, підтримуючи ХАМАС в Газі, Хезболлу в Лівані та хуситів в Ємені. Велика Британія має складні відносини з Іраном, але робота міністра закордонних справ полягає в тому, щоб зустрічатися і доносити дуже чіткі повідомлення, що я і зробив", - сказав очільник британського МЗС.

Своєю чергою, Амір Абдоллахян у соцмережах повідомив, що під час зустрічі сказав Кемерону, що "Америка й Англія повинні негайно припинити підтримку військових злочинів сіоністського режиму апартеїду проти палестинців". Він натякнув на підтримку Заходом військової операції Ізраїлю в Секторі Газа у відповідь на терористичну атаку ХАМАС 7 жовтня 2023-го.

Як повідомлялося, хусити 15 січня завдали ракетного удару по морському судну Gibraltar Eagle, яке належить та експлуатується США. Минулося без постраждалих і значних ушкоджень. Корабель продовжив свій шлях.

Вже 16 січня США завдали нового удару в Ємені по чотирьох протикорабельних балістичних ракетах хуситів. Сталося це після того, як сили хуситів вразили судно Gibraltar Eagle.

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