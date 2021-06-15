Иран одобрил собственную COVID-вакцину

Препарат на основе деактивированного вируса разработала иранская фармкомпания Shifafarmed.
В Иране в воскресенье, 13 июня, одобрили экстренное использование первой отечественной вакцины от COVID-19 "COVIran Barekat".
Об этом со ссылкой на иранское гостелевидение сообщает The Associated Press.
Препарат на основе деактивированного вируса разработала иранская фармацевтическая компания Shifafarmed, первые исследования безопасности и эффективности начались в конце декабря прошлого года.
По словам министра здравоохранения Ирана Саида Намака, иранские ученые также работают над разработкой COVID-вакцины совместно с Кубой.
Отмечается, что наиболее пострадавшая от пандемии коронавируса страна Ближнего Востока ранее столкнулась с проблемами, связанными с импортом достаточного количества вакцин.
В частности, как заявляли в правительстве, усилиям Исламской Республики по массовой вакцинации препятствовали жесткие американские санкции. Кроме того, согласно правилам международной инициативы COVAX, Иран с 82 миллионами населения кможе заказать только половину необходимых стране доз COVID-вакцин.
Между тем коллегиальный совет Национального агентства по санитарному надзору Бразилии Anvisa одобрил ввоз и экстренное использование российской вакцины от COVID-19 Sputnik V.