Иран одобрил собственную COVID-вакцину

Препарат на основе деактивированного вируса разработала иранская фармкомпания Shifafarmed.

В Иране в воскресенье, 13 июня, одобрили экстренное использование первой отечественной вакцины от COVID-19 "COVIran Barekat".

Об этом со ссылкой на иранское гостелевидение сообщает The Associated Press.

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Препарат на основе деактивированного вируса разработала иранская фармацевтическая компания Shifafarmed, первые исследования безопасности и эффективности начались в конце декабря прошлого года.

По словам министра здравоохранения Ирана Саида Намака, иранские ученые также работают над разработкой COVID-вакцины совместно с Кубой.

Отмечается, что наиболее пострадавшая от пандемии коронавируса страна Ближнего Востока ранее столкнулась с проблемами, связанными с импортом достаточного количества вакцин.

В частности, как заявляли в правительстве, усилиям Исламской Республики по массовой вакцинации препятствовали жесткие американские санкции. Кроме того, согласно правилам международной инициативы COVAX, Иран с 82 миллионами населения кможе заказать только половину необходимых стране доз COVID-вакцин.

Между тем коллегиальный совет Национального агентства по санитарному надзору Бразилии Anvisa одобрил ввоз и экстренное использование российской вакцины от COVID-19 Sputnik V.

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