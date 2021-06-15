Іран схвалив власну COVID-вакцину

Препарат на основі деактивованого вірусу розробила іранська фармкомпанія Shifafarmed.

В Ірані в неділю, 13 червня, схвалили екстрене використання першої вітчизняної вакцини від COVID-19 "COVIran Barekat".

Про це із посиланням на іранське держтелебачення повідомляє The Associated Press.

Також читайте Українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію: який вигляд вони мають

Препарат на основі деактивованого вірусу розробила іранська фармацевтична компанія Shifafarmed, перші дослідження безпеки та ефективності розпочалися в кінці грудня минулого року.

За словами міністра охорони здоров'я Ірану Саїда Намака, іранські науковці також працюють над розробкою COVID-вакцини спільно з Кубою.

Зазначається, що найбільш постраждала від пандемії коронавірусу країна Близького Сходу раніше зіткнулася з проблемами, пов'язаними з імпортом достатньої кількості вакцин.

Зокрема, як заявляли в уряді, зусиллям Ісламської Республіки з масової вакцинації перешкоджали жорсткі американські санкції. Окрім того, згідно з правилами міжнародної ініціативи COVAX, Іран з 82 мільйонами населення кможе замовити лише половину необхідних країні доз COVID-вакцин.

Тим часом колегіальна рада Національного агентства з санітарного нагляду Бразилії Anvisa схвалила ввезення і екстрене використання російської вакцини від COVID-19 Sputnik V.

Українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання