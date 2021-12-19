Комикс о Супермене продали с молотка за $ 2,6 млн

Покупатель редкого издания пожелал остаться неизвестным.
Комикс о Супермене был продан на онлайн-аукционе ComicConnect.com за $ 2,6 млн.
Об этом информирует Associated Press.
Сообщается о комиксе 1939 года, который тогда стоил 10 центов. На обложке изображен супергерой, перепрыгивающий высокие здания.
Покупатель редкого издания пожелал остаться неизвестным.
Up, up and away! Superman #1 is the latest vintage comic to join the 7-figure club @ForbesEnt @ComicConnect https://t.co/dAPCcxYalM pic.twitter.com/I5fXvvaHuV— Rob Salkowitz (@robsalk) December 10, 2021
Заметим, что комикс был выставлен на аукцион Марком Майклсоном, который купил его еще в 1979 году и хранил в специальном сейфе.
Аукцион сообщал, что комикс 1938 года, в котором впервые был представлен персонаж, созданный Джерри Сигелом и Джо Шустером, ушел с молотка за $ 3,25 млн.
Напомним, что ранее в США умер режиссер "Омена" и "Супермена".
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