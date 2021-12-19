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Комикс о Супермене продали с молотка за $ 2,6 млн

Комикс о Супермене продали с молотка за $ 2,6 млн

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Комикс о Супермене продали с молотка за $ 2,6 млн

Покупатель редкого издания пожелал остаться неизвестным.

Комикс о Супермене был продан на онлайн-аукционе ComicConnect.com за $ 2,6 млн.

Об этом информирует Associated Press.

Сообщается о комиксе 1939 года, который тогда стоил 10 центов. На обложке изображен супергерой, перепрыгивающий высокие здания.

Покупатель редкого издания пожелал остаться неизвестным.

Заметим, что комикс был выставлен на аукцион Марком Майклсоном, который купил его еще в 1979 году и хранил в специальном сейфе.

Аукцион сообщал, что комикс 1938 года, в котором впервые был представлен персонаж, созданный Джерри Сигелом и Джо Шустером, ушел с молотка за $ 3,25 млн.

Напомним, что ранее в США умер режиссер "Омена" и "Супермена"

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