Комикс о Супермене продали с молотка за $ 2,6 млн

Покупатель редкого издания пожелал остаться неизвестным.

Комикс о Супермене был продан на онлайн-аукционе ComicConnect.com за $ 2,6 млн.

Об этом информирует Associated Press.

Сообщается о комиксе 1939 года, который тогда стоил 10 центов. На обложке изображен супергерой, перепрыгивающий высокие здания.

Покупатель редкого издания пожелал остаться неизвестным.

Up, up and away! Superman #1 is the latest vintage comic to join the 7-figure club @ForbesEnt @ComicConnect https://t.co/dAPCcxYalM pic.twitter.com/I5fXvvaHuV — Rob Salkowitz (@robsalk) December 10, 2021

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Заметим, что комикс был выставлен на аукцион Марком Майклсоном, который купил его еще в 1979 году и хранил в специальном сейфе.

Аукцион сообщал, что комикс 1938 года, в котором впервые был представлен персонаж, созданный Джерри Сигелом и Джо Шустером, ушел с молотка за $ 3,25 млн.

Напомним, что ранее в США умер режиссер "Омена" и "Супермена".

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