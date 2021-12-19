Комікс про Супермена продали з молотка за $2,6 млн

Покупець рідкісного видання побажав залишитись невідомим.

Комікс про Супермена було продано на онлайн-аукціоні ComicConnect.com за $2,6 млн.

Про це повідомляє Associated Press.

Повідомляється про комікс 1939 року, який тоді коштував 10 центів. На обкладинці зображено супергероя, що перестрибує високі будівлі.

Покупець рідкісного видання побажав залишитись невідомим.

Також читайте У США помер зірка "Супермена" Нед Бітті

Зауважимо, що комікс був виставлений на аукціон Марк Майклсон, який купив його ще в 1979 році і зберігав у спеціальному сейфі.

Аукціон повідомляв, що комікс 1938 року, в якому вперше був представлений персонаж, створений Джеррі Сігелом та Джо Шустером, пішов з молотка за $3,25 млн.

Нагадаємо, що раніше в США помер режисер "Омена" та "Супермена".

Читайте також:

"Супермен" Генрі Кавіл розірвав контракт із Warner Bros. — ЗМІ

— ЗМІ Посмішка Джокера та політ Супермена . Героїв коміксів склали з Lego у натуральну величину

. Героїв коміксів склали з Lego у натуральну величину Бородатий Супермен. Син Трампа показав батька у вигляді супергероя з бородою

День Супермена: як герой коміксів став культурним феноменом