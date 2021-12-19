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Комікс про Супермена продали з молотка за $2,6 млн

Комікс про Супермена продали з молотка за $2,6 млн

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Комікс про Супермена продали з молотка за $2,6 млн

Покупець рідкісного видання побажав залишитись невідомим.

Комікс про Супермена було продано на онлайн-аукціоні ComicConnect.com за $2,6 млн.

Про це повідомляє Associated Press.

Повідомляється про комікс 1939 року, який тоді коштував 10 центів. На обкладинці зображено супергероя, що перестрибує високі будівлі.

Покупець рідкісного видання побажав залишитись невідомим.

Зауважимо, що комікс був виставлений на аукціон Марк Майклсон, який купив його ще в 1979 році і зберігав у спеціальному сейфі.

Аукціон повідомляв, що комікс 1938 року, в якому вперше був представлений персонаж, створений Джеррі Сігелом та Джо Шустером, пішов з молотка за $3,25 млн.

Нагадаємо, що раніше в США помер режисер "Омена" та "Супермена".

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