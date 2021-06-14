У США помер зірка "Супермена" Нед Бітті

У 1978 році актор виконав роль незграбного Отіса в фільмі "Супермен".

У неділю, 13 червня, у віці 83 років помер номінований на "Оскар" американський актор Нед Бітті.

Про це повідомляє CNN.

"Нед помер від природних причин в неділю вранці в оточенні своєї родини і близьких", - розповіла в електронному листі менеджерка з роботи з талантами Shelter Entertainment Group Дебора Міллер.

Бітті дебютував на великому екрані у 1972 році, зігравши у фільмі "Звільнення" одного з чотирьох хлопців, що вирушили в подорож на каное.

Знаменитість номінували на премію "Оскар" за кращу чоловічу роль другого плану в кінострічці "Телемережа" (1976 рік).

У 1978 році актор виконав роль незграбного Отіса в фільмі "Супермен".

Зазначається, що колись американський розважальний тижневик Daily Variety назвав Бітті "найбільш зайнятим актором Голлівуду".

Як повідомлялося, відомий український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс пішов з життя у віці 91 року.

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