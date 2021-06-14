Народні прикмети, обряди і звичаї 14 червня

У лісі часто чути крик дятла — на холод і негоду.

14 червня церква і віряни вшановують пам'ять мучеників Юстина Філософа та iншого Юстина і з ними Харитона, Харити, Євелписта, Єракса, Пеона i Валерiана, преподобного Діонисiя, ігумена Глушицького, преподобного Агапита Печерського, лiкаря безвiдплатного, в Ближнiх печерах, преподобного Юстина (поповича), Челійського.

14 червня: церковне свято

Юстин Мученик, відомий також як Юстин Філософ та святий Юстин — один із перших християнських апологетів, визначний інтерпретатор теорії логосу другого століття. Більшість із його робіт втрачено, залишилися лише дві апології і один діалог. Його вшановують як святого в католицькій, англіканській та православній церквах.

Про життя Юстина здебільшого відомо з його власних творів. Він народився у Палестині, у місті Флавія-Неаполіс, у родині язичників. Він вважав, що свідчення пророків надійніші, ніж філософські розмірковування. Ці докази зародили у душі Юстина віру в Бога і привели його до християнства. Пізніше його віддали під суд міського префекта і відрубали голову.

14 червня: народні традиції

У народі вважали, що якщо йтиме дощ, то до кінця місяця, а коли сонячно, то на добрий налив колосся. Цього дня раніше побутував цікавий звичай. Приміром, якщо дівчині потрібно було позбутися уваги занадто нав’язливого хлопця, то потрібно було зірвати гілку верби та застромити її між своїми слідами та слідами небажаного залицяльника. У народі це свято називають: "Устинів день", "День Устина і Харитона", "Устим і Харитон".

14 червня: що не можна робити

працювати на городі;

розплітати волосся і ходити без зачіски;

лінуватися;

вживати алкоголь;

згадувати про сни;

позичати гроші.

14 червня: що варто зробити

проводити вечір разом з коханими;

замислитися про своє майбутнє;

працювати зі своїми мріями.

14 червня: український народний календар

Якщо у молодика круті роги, то на негоду, а положисті — на гожу днину.

Якщо місяць повний, то на зміну погані, а щербатий — на дощ.

Місяць у кружку — несе воду в ріжку.

Якщо збільшується "плаксун" (західний вітер). то неодмінно надме дощу.

У лісі часто чути крик дятла — на холод і негоду.

Читайте також:

Погода в Україні: Харківську область залило дощем, а Дніпро щедро засипало градом

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання