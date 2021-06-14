Народные приметы, обряды и обычаи 14 июня

В лесу часто слышать крик дятла — на холод и непогоду.

14 июня церковь и верующие чтят память мучеников Иустина Философа и другого Иустина и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Еракса, Пеона и Велерианы, преподобного Дионисия, игумена Глушицкого, преподобного Агапита Печерского, врача безоплатного, в Ближних пещерах, преподобного Иустина (поповича), Челийского.

14 июня: церковный праздник

Иустин Мученик, известный так же как Иустин Философ и святой Иустин — один из первых христианских апологетов, выдающийся интерпретатор теории логоса второго века. Большинство из его работ утрачен, остались только две апологии и один диалог. Его почитают как святого в католической, англиканской и православной церквях.

О жизни Юстина основном известно из его собственных произведений. Он родился в Палестине, в городе Флавия-Неаполис, в семье язычников. Он считал, что показания пророков надежнее, чем философские рассуждения. Эти доказательства зародили в душе Юстина веру в Бога и привели его к христианству. Позже его отдали под суд городского префекта и отрубили голову.

14 июня: народные традиции

В народе считали, что если пойдет дождь, то до конца месяца, а когда солнечно, то на хороший налив колосьев. В этот день ранее использовался интересный обычай. К примеру, если девушке нужно было избавиться внимания слишком навязчивого парня, то нужно было сорвать ветку ивы и воткнуть ее между своими следами и следами нежелательного поклонника. В народе этот праздник называют: "Устин день", "День Устина и Харитона", "Устим и Харитон".

14 июня: что нельзя делать

работать на огороде;

расплетать волосы и ходить без прически

лениться;

употреблять алкоголь;

вспоминать о снах;

занимать деньги.

14 июня: что стоит сделать

проводить вечер вместе с любимыми;

задуматься о своем будущем;

работать со своими мечтами.

14 июня: украинский народный календарь

Если у молодого крутые рога, то на непогоду, а пологие — на пригожий денек.

Если месяц полный, то на смену плохие, а щербатый — к дождю.

Луна в кружку — несет воду в рожке.

Если увеличивается "плаксун" (западный ветер), то непременно надует дождя.

В лесу часто слышать крик дятла — на холод и непогоду.

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