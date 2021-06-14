Народные приметы, обряды и обычаи 14 июня

В лесу часто слышать крик дятла — на холод и непогоду.
14 июня церковь и верующие чтят память мучеников Иустина Философа и другого Иустина и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Еракса, Пеона и Велерианы, преподобного Дионисия, игумена Глушицкого, преподобного Агапита Печерского, врача безоплатного, в Ближних пещерах, преподобного Иустина (поповича), Челийского.
14 июня: церковный праздник
Иустин Мученик, известный так же как Иустин Философ и святой Иустин — один из первых христианских апологетов, выдающийся интерпретатор теории логоса второго века. Большинство из его работ утрачен, остались только две апологии и один диалог. Его почитают как святого в католической, англиканской и православной церквях.
О жизни Юстина основном известно из его собственных произведений. Он родился в Палестине, в городе Флавия-Неаполис, в семье язычников. Он считал, что показания пророков надежнее, чем философские рассуждения. Эти доказательства зародили в душе Юстина веру в Бога и привели его к христианству. Позже его отдали под суд городского префекта и отрубили голову.
14 июня: народные традиции
В народе считали, что если пойдет дождь, то до конца месяца, а когда солнечно, то на хороший налив колосьев. В этот день ранее использовался интересный обычай. К примеру, если девушке нужно было избавиться внимания слишком навязчивого парня, то нужно было сорвать ветку ивы и воткнуть ее между своими следами и следами нежелательного поклонника. В народе этот праздник называют: "Устин день", "День Устина и Харитона", "Устим и Харитон".
14 июня: что нельзя делать
- работать на огороде;
- расплетать волосы и ходить без прически
- лениться;
- употреблять алкоголь;
- вспоминать о снах;
- занимать деньги.
14 июня: что стоит сделать
- проводить вечер вместе с любимыми;
- задуматься о своем будущем;
- работать со своими мечтами.
14 июня: украинский народный календарь
- Если у молодого крутые рога, то на непогоду, а пологие — на пригожий денек.
- Если месяц полный, то на смену плохие, а щербатый — к дождю.
- Луна в кружку — несет воду в рожке.
- Если увеличивается "плаксун" (западный ветер), то непременно надует дождя.
- В лесу часто слышать крик дятла — на холод и непогоду.
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