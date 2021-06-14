В США умер звезда "Супермена" Нед Битти

В 1978 году актер исполнил роль неуклюжего Отиса в фильме "Супермен".

В воскресенье, 13 июня, в возрасте 83 лет умер номинированный на "Оскар" американский актер Нед Битти.

Об этом сообщает CNN.

"Нед умер от естественных причин в воскресенье утром в окружении своей семьи и близких", — рассказала в электронном письме менеджер по работе с талантами Shelter Entertainment Group Дебора Миллер.

Битти дебютировал на большом экране в 1972 году, сыграв в фильме "Освобождение" одного из четырех ребят, отправившихся в путешествие на каноэ.

Знаменитость номинировали на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в киноленте "Телесеть" (1976 год).

В 1978 году актер исполнил роль неуклюжего Отиса в фильме "Супермен".

Отмечается, что когда-то американский развлекательный еженедельник Daily Variety назвал Битти "наиболее занятым актером Голливуда".

Как сообщалось, известный украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис ушел из жизни в возрасте 91 года.

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