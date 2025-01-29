Лувр планирует кардинальные перемены: куда переедет "Мона Лиза"

Цена входного билета в Лувр для посетителей, живущих за пределами Евросоюза, вырастет уже с января 2026 года.

Лувр, крупнейший и популярный музей мира, начнет масштабную реконструкцию, целью которой является решение проблемы перегрузки посетителями и улучшение условий для демонстрации самой известной картины музея — "Моны Лизы".

Об этом сообщил президент Эммануэль Макрон передает BBC.

Согласно планам, в музее появится отдельный зал для шедевра Леонардо да Винчи, где посетители смогут наблюдать картину.

Реконструкция предусматривает второй вход для посетителей, что позволит уменьшить нагрузку на традиционный вход через стеклянную пирамиду. Конкурс на разработку концепции этого входа уже объявлен. Макрон добавил, что все работы должны завершиться к 2031 году, а музей продолжит работу даже во время реконструкции.

Новая реконструкция преследует цель не только улучшить условия для туристов, но и создать более комфортные условия для наслаждения произведениями искусства, отвечающими современным требованиям музейного обслуживания.

В рамках этого проекта планируется открыть новый вход, который даст доступ к новым подземным выставочным пространствам, расположенным под дворцом Кур-Карре. Эти новые зоны будут соединены с основной частью музея, где вход расположен под знаменито пирамидой.

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Реконструкция фасада станет наибольшим изменением внешнего вида Лувра за последние 40 лет со времени реализации проекта "Великий Лувр" при президентстве Франсуа Миттерана. Кроме того, дворцовую эспланаду планируют превратить в парк, отвечающий общим планам городских властей по озеленению центральной части Парижа. Как подчеркнул Макрон, это позволит "интегрировать музей в город и вернуть его парижанам".

Одним из главных нововведений станет отдельный зал для "Моны Лизы", который позволит картины Лионардо да Винчи быть оцененным по достоинству, одновременно давая посетителям возможность сосредоточиться на других экспонатах. В то же время, инфраструктура Лувра будет существенно обновлена — в частности, модернизируют туалеты, рестораны и места отдыха.

Проект "Новый Ренессанс" станетт в сотни миллионов евро, однако Макрон подчеркнул, что финансирование будет осуществляться не из бюджетных средств, а благодаря доходам от продажи билетов, пожертвований и соглашения с Лувром в Абу-Даби.

Реконструкция Лувра станет важным этапом в руководстве Макрона после того, как его популярность снизилась после потери контроля над парламентом. После успешного руководства над Нотр-Дамой после пожара, Макрон стремится оставить свой след в истории Франции из-за изменений в одном из самых известных музеев мира.

Напомним, в Париже, в музее Лувр, две экоактивистки движения Riposte Alimentaire облили супом картину Леонардо да Винчи "Джоконда", известную как "Мона Лиза".

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