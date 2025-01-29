Лувр планує кардинальні зміни: куди переїде "Мона Ліза"

Ціна вхідного квитка в Лувр для відвідувачів, які живуть за межами Євросоюзу, зросте вже з січня 2026 року.

Лувр, найбільший та найпопулярніший музей світу, розпочне масштабну реконструкцію, метою якої є вирішення проблеми перевантаження відвідувачами та покращення умов для демонстрації найвідомішої картини музею — “Мони Лізи”.

Про це повідомив президент Еммануель Макрон передає ВВС.

Згідно з планами, у музеї з’явиться окрема зала для шедевра Леонардо да Вінчі, де відвідувачі зможуть спостерігати картину.

Реконструкція передбачає також другий вхід для відвідувачів, що дозволить зменшити навантаження на традиційний вхід через скляну піраміду. Конкурс на розробку концепції цього входу вже оголошений. Макрон додав, що всі роботи мають завершитися до 2031 року, а музей продовжить працювати навіть під час реконструкції.

Нова реконструкція має на меті не тільки поліпшити умови для туристів, але й створити комфортніші умови для насолодження витворами мистецтва, що відповідають сучасним вимогам музейного обслуговування.

В рамках цього проєкту планується відкрити новий вхід, який дасть доступ до нових підземних виставкових просторів, що будуть розташовані під палацом Кур-Карре. Ці нові зони будуть з’єднані з основною частиною музею, де вхід розташований під знаменито пірамідою.

Реконструкція фасаду стане найбільшою зміною зовнішнього вигляду Лувру за останні 40 років, з часу реалізації проєкту “Великий Лувр” при президентстві Франсуа Міттерана. Окрім цього, палацову еспланаду планують перетворити на парк, що відповідає загальним планам міської влади щодо озеленення центральної частини Парижа. Як підкреслив Макрон, це дозволить “інтегрувати музей у місто та повернути його парижанам”.

Однією з головних нововведень стане окрема зала для “Мони Лізи”, що дозволить картини Ліонардо да Вінчі бути оціненою належним чином, одночасно даючи відвідувачам можливість зосередитись на інших експонатах. Водночас інфраструктура Лувру буде суттєво оновлена — зокрема, модернізують туалети, ресторани та місця для відпочинку.

Проєкт “Новий Ренесанс” має вартість у сотні мільйонів євро, проте Макрон підкреслив, що фінансування здійснюватиметься не з бюджетних коштів, а завдяки доходам від продажу квитків, пожертвувань та угоди з Лувром в Абу-Дабі.

Реконструкція Лувру стане важливим етапом у керівництві Макрона, після того як його популярність знизилась після втрати контролю над парламентом. Після успішного керівництва над Нотр-Дама після пожежі, Макрон прагне залишити свій слід в історії Франції через зміни в одному з найвідоміших музеїв світу.

Нагадаємо, у Парижі, в музеї Лувр, дві екоактивістки руху Riposte Alimentaire облили супом картину Леонардо да Вінчі "Джоконда", відому як "Мона Ліза".

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