У Парижі екоактивістки облили супом картину "Мона Ліза" (відео)

Картина, яка була захищена куленепробивним склом, не постраждала.

У Парижі, в музеї Лувр, дві екоактивістки руху Riposte Alimentaire облили супом картину Леонардо да Вінчі "Джоконда", відому як "Мона Ліза".

Про це пише BBC.

Акцію влаштували 24-річна Саша і 63-річна Марі-Жульєт. Їхніх прiзвищ не називають. Таким вчинком хочуть привернути увагу до проблем у сільськогосподарському секторі Франції. "Що важливіше — мистецтво чи право на здорове та екологічно чисте харчування? Наша сільськогосподарська система хвора" — вигукнули вони після обливання картини.

Акцію зафіксували на відео.

Сама картина не постраждала, оскільки захищена куленепробивним склом.

Нагадаємо, це вже не перши напад на "Мону Лізу" за останні роки. У травні 2022 року невідомий відвідувач Лувру кинув шматком торта у картину. Тоді шедевр також не постраждав.

"Мона Ліза", або "Джоконда" — всесвітньо відома картина Леонардо да Вінчі, яка дала назву науковому феномену — "ефект Мони Лізи". Коли створюється враження, що субʼєкт зображення завжди дивиться прямо на вас, незалежно від того, де ви стоїте. Науковці розвіяли міф про погляд Мони Лізи і зʼясували, що жінка на картині не дивиться прямо.

Леонардо намалював "Мону Лізу" на початку 16 століття у Флоренції.

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