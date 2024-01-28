В Париже экоактивистки облили супом картину "Мона Лиза" (видео)

В Париже, в музее Лувр, две экоактивистки движения Riposte Alimentaire облили супом картину Леонардо да Винчи "Джоконда", известную как "Мона Лиза".

Об этом пишет BBC.

Акцию устроили 24-летняя Саша и 63-летняя Мари-Жульетт. Их фамилии не называют. Таким поступком они хотят привлечь к проблемам в сельскохозяйственном секторе Франции. "Что важнее – искусство или право на здоровое и экологически чистое питание? Наша сельскохозяйственная система больна", – воскликнули они после обливания картины.

Акцию активистов запечатлели на видео.

Par leur функция не violenta, Sasha (24ans) и Мария-Жулиета (63ans), которая дает ему возможность сыграть на месте в области социальной социальной защиты. [2]



https://t.co/FLzMmVW4tW @SocialeAlim #SSAD #Alimentation pic.twitter.com/i4YS6VrrRX — Riposte Alimentaire (@riposte_alim) January 28, 2024

Сама картина не пострадала, поскольку защищена пуленепробиваемым стеклом.

Напомним, это уже не первое нападение на "Мону Лизу" за последние годы. В мае 2022 года неизвестный посетитель Лувра бросил кусок торта в картину. Тогда шедевр не пострадал.

"Мона Лиза", или "Джоконда" — всемирно известная картина Леонардо да Винчи, которая дала название научному феномену — "эффект Моны Лизы". Когда создается впечатление, что субъект изображения всегда смотрит прямо на вас, вне зависимости от того, где вы стоите. Ученые развеяли миф о взгляде Моны Лизы и выяснили, что женщина на картине не смотрит прямо.

Леонардо нарисовал "Мону Лизу" в начале 16 века во Флоренции.

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