Молдавия передала ЕС первый опросник для вступления

Молдова заполнила анкету, которая покажет о готовности страны стать кандидатом в члены ЕС.

В здании администрации президента 22 апреля состоялась церемония передачи анкеты главе делегации ЕС в Молдове Янису Мажейксу.

Об этом сообщает Newsmaker.

Президент Молдовы отметила, что это первый опросник, который страна должна заполнить для вступления в ЕС. По ее словам, ЕС для Молдовы – это свет в конце тоннеля, поэтому госслужащие должны работать еще интенсивнее, чем раньше.

Также читайте Молдова обвинила Россию в вербовке своих граждан для войны против Украины

"Вступление в ЕС — это национальный проект Молдовы, проект нынешнего поколения, свет в конце тоннеля, который нам всем так нужен. И для этого мы должны работать, сделать совместное усилие всего общества. ЕС прежде всего проект мира, благополучия, демократии, процветания. Молдова будет в безопасности в европейской семье", — отметила президент.

По ее словам, в Молдове будет создана комиссия, которая будет заниматься евроинтеграцией.

"Эта комиссия будет координировать процесс подготовки Молдовы к вступлению в ЕС. Это сложный процесс, у нас еще много работы", — отметила Санду.

В свою очередь, глава делегации ЕС Янис Мажейкс сообщил, что Молдова только через 11 дней заполнила первую часть опросника. Это, по мнению Мажейкса, доказывает "стремление молдавской власти и всего молдавского народа сделать все возможное, чтобы как можно быстрее присоединиться к европейской семье".

"Ответы на вопросы этой анкеты лишь первый шаг длительного процесса. Сейчас Молдова получила вторую часть анкеты, еще большую по объему. Она покрывает все отрасли, важные для вступления в ЕС", — подчеркнул Мажейкс.

Напомним, 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский передал главе представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

В то же время президент Европейского совета Шарль Мишель рассказал, что Еврокомиссия до конца июня выскажет свою позицию относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Читайте также: