Молдова передала ЄС перший опитувальник для вступу

Молдова заповнила анкету, яка покаже готовність країни стати кандидатом у члени ЄС.

У будівлі адміністрації президента 22 квітня відбулася церемонія передавання анкети очільникові делегації ЄС у Молдові Янісу Мажейксу.

Про це повідомляє Newsmaker.

Президентка Молдови зазначила, що це перший опитувальник, який країна має заповнити для вступу до ЄС. За її словами, ЄС для Молдови - це світло в кінці тунелю, тому дерслужбовці повинні працювати ще інтенсивніше, ніж раніше.

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"Вступ до ЄС — це національний проект Молдови, проект нинішнього покоління, світло наприкінці тунелю, яке нам усім таке потрібне. І для цього ми маємо працювати, зробити спільне зусилля всього суспільства. ЄС насамперед проект миру, добробуту, демократії, процвітання. Молдова буде у безпеці у європейській сім'ї", — зазначила президентка.

За її словами, у Молдові створять комісію, яка займатиметься євроінтеграцією.

"Ця комісія координуватиме процес підготовки Молдови до вступу до ЄС. Це складний процес, ми ще маємо багато роботи", — зазначила Санду.

Своєю чергою, очільник делегації ЄС Яніс Мажейкс повідомив, що Молдова лише за 11 днів заповнила першу частину опитувальника. Це, на думку Мажейкса, доводить "прагнення молдавської влади та всього молдавського народу зробити все можливе, щоб якнайшвидше приєднатися до європейської родини".

"Відповіді на питання цієї анкети лише перший крок тривалого процесу. Наразі Молдова отримала другу частину анкети, ще більшу за об'ємом. Вона покриває всі галузі, важливі для вступу до ЄС", — підкреслив Мажейкс.

Нагадаємо, 18 квітня президент України Володимир Зеленський передав голові представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для набуття статусу кандидата на членство в ЄС.

Натомість президент Європейської ради Шарль Мішель розповів, що Єврокомісія до кінця червня висловить свою позицію щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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