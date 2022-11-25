На территории Польши не обнаружили обломков второй ракеты - Дуда

Президент Польши сообщил, что во время инцидента в Пшеводове взорвались две ракеты – одна в Польше, другая – в Украине.

В Польше при расследовании инцидента с падением ракеты в селе Пшеводове, который привел к гибели двух человек, следователи обнаружили остатки только одной ракеты.

Как передает "Польское Радио", об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда.

По его словам, следователи установили, что в результате массированного обстрела Украины Россией на территории Польши разорвалась ракета украинской противоракетной обороны.

"Следствие продолжается, на месте все следственные действия уже завершились, сейчас проходят лабораторные исследования. Никакие новые выводы не меняют того, что я говорил раньше. Все ждем выводов экспертов и никоим образом в процесс не вмешиваемся", – отметил Дуда.

Президент Польши добавил, что во время инцидента взорвались две ракеты – одна в Польше, другая – в Украине.

"Знаю, что сначала была информация о двух ракетах. После следственных действий остатки второй ракеты на территории Польши не обнаружено. Вторая ракета стопроцентно была, только упала не на территорию Польши, а на территорию Украины", — пояснил Дуда.

Польский лидер в очередной раз подчеркнул, что "это был трагический случай, который произошел по вине России".

Напомним, президент Польши Анджей Дуда не исключает, что на территории страны в будущем могут случаться разного рода несчастные случаи в результате войны, которая идет в Украине.

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