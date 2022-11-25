На території Польщі не виявили уламків другої ракети — Дуда

Президент Польщі повідомив, що під час інциденту у Пшеводові вибухнули дві ракети – одна в Польщі, друга – в Україні.

У Польщі під час розслідування інциденту з падінням ракети у селі Пшеводові, який призвів до загибелі двох людей, слідчі виявили залишки лише однієї ракети.

Як передає “Польське Радіо”, про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда.

За його словами, слідчі встановили, що внаслідок масованого обстрілу України Росією на території Польщі розірвалася ракета української протиракетної оборони.

"Слідство триває, на місці всі слідчі дії вже завершилися, зараз відбуваються лабораторні дослідження. Жодні нові висновки не змінюють того, що я говорив раніше. Усі чекаємо на висновки експертів і жодним чином у процес не втручаємося", – зазначив Дуда.

Президент Польщі додав, що під час інциденту вибухнули дві ракети – одна в Польщі, друга – в Україні.

"Знаю, що спочатку була інформація про дві ракети. Після слідчих дій решток другої ракети на території Польщі не виявлено. Друга ракета стовідсотково була, тільки впала не на територію Польщі, а на територію України", – пояснив Дуда.

Польський лідер вкотре наголосив, що "це був трагічний випадок, який стався з вини Росії".

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда не виключає, що на території країни в майбутньому можуть траплятися різного роду нещасні випадки внаслідок війни, яка точиться в Україні.

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