Англія – США: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

У п'ятницю, 25 листопада, в матчі 2-го туру групи B чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Англії зіграє з США.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Аль-Байт" в Ель-Хаурі. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Крім США та Англії, у цьому квартеті також грають збірні валлійці та іранці. Свій поєдинок вони також проведуть 25 листопада, але раніше – о 12:00 за київським часом.

До плейоф (1/8 фіналу) вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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Де дивитися матч Англія – США

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

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Прогнози букмекерів на матч Англія – США

Фахівці у майбутньому поєдинку прогнозують перемогу англійській збірній. На перемогу анлійців можна поставити з коефіцієнтом 1,57. Нічия –4,30. Вірогідність перемоги США оцінюють коефіцієнтом 6,10.

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