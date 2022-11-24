Англія – США: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

Англійська збірна визначить сильнішого з американцями.
У п'ятницю, 25 листопада, в матчі 2-го туру групи B чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Англії зіграє з США.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Аль-Байт" в Ель-Хаурі. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
Крім США та Англії, у цьому квартеті також грають збірні валлійці та іранці. Свій поєдинок вони також проведуть 25 листопада, але раніше – о 12:00 за київським часом.
До плейоф (1/8 фіналу) вийдуть дві найкращі команди кожної групи.
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Де дивитися матч Англія – США
На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.
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Прогнози букмекерів на матч Англія – США
Фахівці у майбутньому поєдинку прогнозують перемогу англійській збірній. На перемогу анлійців можна поставити з коефіцієнтом 1,57. Нічия –4,30. Вірогідність перемоги США оцінюють коефіцієнтом 6,10.
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