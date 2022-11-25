Англия – США: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Английская сборная определит более сильного с американцами.

В пятницу, 25 ноября, в матче 2-го тура группы B чемпионата мира-2022 по футболу сборная Англии сыграет с США.

Поединок состоится на стадионе Аль-Байт в Эль-Хауре. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.

Кроме США и Англии, в этом квартете также играют сборные валлийцы и иранцы. Свой поединок они также провели 25 ноября, но раньше – в 12:00 по киевскому времени. Уэльс уступил Ирану со счетом 0:2.

В плей-офф (1/8 финала) выйдут две лучшие команды каждой группы.

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Где смотреть матч Англия – США

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать по региональным каналам Общественного, сайт Общественное Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Англия – США

Специалисты в предстоящем поединке прогнозируют победу английской сборной. На победу анлийцев можно поставить с коэффициентом 1,57. Ничья –4,30. Достоверность победы США оценивают коэффициентом 6,10.

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