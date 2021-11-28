Немецкий профессор вакцинировал всех желающих самодельным препаратом

Винфрид Штеккер разработал препарат в своей лаборатории и тестировал сначала на себе, членах семьи и друзьях.

В аэропорту немецкого города Любек правоохранители прервали акцию "вакцинации от коронавируса" желающих препаратом, не имевшим официальной регистрации. Ее проводил 27 ноября владелец аэропорта, профессор медицины Винфрид Штеккер собственноручно созданной "вакциной".

В аэропорту собралось более 200 человек, более 50 из которых успели сделать укол до вмешательства полиции и служб охраны правопорядка.

Также читайте В Израиле заявили, что нашли способ уничтожать коронавирус через две секунды

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Если подозрения правоохранителей оправдаются, поступок Штеккера будет квалифицирован как нарушение закона о лекарственных средствах. Препарат он разработал в своей лаборатории, и тестировал сначала на себе, членах семьи и друзьях, а впоследствии привиться согласились несколько десятков добровольцев.

По словам самого Штеккера, его препарат основан на "рекомбинантном антигене, который можно легко и дешево получить в пробирке". Аналогичный принцип действия имеет вакцина от коронавируса американского концерна Novavax, заявку о регистрации которой для применения в Европейском Союзе рассматривает регулятор. Однако Штеккер не имел ни официального разрешения, ни исследовательского протокола, ни доклинического допуска.

Полноценные клинические исследования препарата не проводились. В сентябре 2020 года врач сообщил о результатах своих исследований в Институте имени Пауля Эрлиха (Das Paul-Ehrlich-Institut), который отвечает в ФРГ за регистрацию вакцин и мониторинг в этой области. Он попросил расширить опыты, чтобы подтвердить эффективность препарата, но институт в ответ обратился в прокуратуру.

Напомним, весной в Германии правоохранители открыли дело против медсестры одного из центров прививки за замену вакцины против коронавируса физраствором. Женщина заверила, что это был разовый инцидент — она нечаянно разбила ампулу и из-за страха потери работы наполнила флакон от вакцины физраствором.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

Читайте также: