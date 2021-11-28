Экс-партнер Шевченко по "Милану" сравнил его с бывшим наставником "россонери"

Экс-партнер Шевченко по "Милану" сравнил его с бывшим наставником "россонери"

Амброзини считает, что украинский специалист похож на Анчелотти.

Бывший игрок "Милана" Массимо Амброзини поделился мнением о недавно возглавившем "Дженоа" бывшем одноклубнике Андрее Шевченко.

"В начале нашего знакомства не думал, что он может это сделать. У Шевченко было другое видение и восприятие футбола. Ближе к завершению карьеры его философия игры изменилась, и сейчас он имеет все, чтобы добиться успеха", — рассказал Амброзини в комментарии " Бомбардиру".

"Они посхожи с Анчелотти. Шевченко спокоен и относительно тихий. Андрею еще не хватает опыта и завершающего умения принимать решения – этим славится Анчелотти", — добавил он.

Отметим, что ранее итальянский тренер возглавлял "Милан", в котором играли Амброзини и Шевченко.

"Дженоа" (10 баллов) осталась на 18-м месте в зоне вылета из Серии А. "Удинезе" (15 очков) находится на 14-й строчке.

В следующем туре Серии А подопечные Шевченко 1 декабря примут "Милан", а "Удинезе" 2 декабря на выезде сыграет против "Лацио".

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