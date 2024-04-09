Пьяный россиянин избил пассажиров в самолете – видео

Мужчина вел себя агрессивно после распития алкоголя.
Пьяный россиянин в ночь на 6 апреля избил пассажиров на рейсе авиакомпании Ethiopian Airlines, летевшего из Килиманджаро в Домодедово. Чтобы унять мужчину, его скрутили прямо во время полета два боксера, которые были пассажирами самолета.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как пишет канал, после употребления алкоголя на самолете россиянин стал агрессивным – он ходил по салону раздавал "лещей" пассажирам, срывал занавески в бизнес-классе.
Когда его пытались унять боксеры, он успел ударить женщину в соседнем кресле.
В аэропорту Домодедово его встретили полицейские и составили протокол.
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