П'яний росіянин побив пасажирів у літаку – відео

Чоловік став поводитися агресивно після розпиття алкоголю.

П'яний росіянин у ніч проти 6 квітня побив пасажирів на рейсі авіакомпанії Ethiopian Airlines, який летів із Кіліманджаро до Домодєдово. Щоб вгамувати чоловіка, його скрутили просто під час польоту двоє боксерів, які були пасажирами літака.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Як пише канал, після вживання алкоголю на у літаку росіянин став агресивним – він ходив салоном роздавав "лящів" пасажирам, зривав фіранки у бізнес-класі.

Коли його намагалися вгамувати боксери, він встиг вдарити жінку у сусідньому кріслі.

В аеропорту Домодєдово його зустріли поліцейські і склали протокол.

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