США не пригласили на саммит представителей НАТО по Украине: какая причина — AP

Соединенные Штаты не поучаствуют в обсуждении создания международных сил безопасности для Украины.

Представители США не будут присутствовать на саммите по планированию сил безопасности для Украины, который пройдет во Франции 11 марта.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, США не пригласили на саммит, поскольку государства ЕС хотят продемонстрировать, что способны взять на себя ответственность за поддержание мира в Украине после прекращения огня.

В Париж должны приехать представители более 30 стран-членов НАТО. В саммите примут участие начальники штабов и их подчиненные. Тем не менее, США, а также Хорватии и Черногории в этом списке нет.

На саммите военные обсудят, как международные силы безопасности, предложенные Францией и Британией, должны предотвратить повторное крупномасштабное наступление России после возможного прекращения боевых действий.

Ссылаясь на французского чиновника, издание отмечает, что состав сил безопасности, вероятно, будет содержать тяжелое вооружение и стратегические запасы оружия, которые могут быть быстро переброшены (в течение нескольких дней или даже часов) для поддержки обороны Украины в случае нарушения перемирия войсками РФ.

Во второй части встречи запланированы "более точные и конкретные" обсуждения, в ходе которых участников пригласят выразить готовность и возможности своих военных структур по участию в инициативе.

Однако окончательное решение по участию в миссии будет приниматься на политическом уровне руководителями государств.

Напомним, недавно стало известно, что Франция передаст Украине танки и использует проценты от российских активов. Тем временем в Кремле уже отреагировали.

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