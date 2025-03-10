США не запросили на саміт представників НАТО щодо України: яка причина — AP

Сполучені Штати не візьмуть участь у обговоренні створення міжнародних сил безпеки для України.

Представники США не будуть присутні на саміті щодо планування сил безпеки для України, який відбудеться у Франції 11 березня.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними видання, США не запросили на саміт, оскільки держави ЄС хочуть продемонструвати, що здатні взяти на себе відповідальність за підтримку миру в Україні після припинення вогню.

До Парижа мають приїхати представники понад 30 країн-членів НАТО. У саміті візьмуть участь начальники штабів та їхні підлеглі. Проте США, а також Хорватії й Чорногорії в цьому списку немає.

На саміті військові обговорять, як міжнародні сили безпеки, запропоновані Францією та Британією, мають запобігти повторному великомасштабному наступу Росії після можливого припинення бойових дій.

Із посиланням на французького чиновника, видання зазначає, що склад сил безпеки, ймовірне, міститиме важке озброєння та стратегічні запаси зброї, які можуть бути швидко перекинуті (протягом декількох днів чи навіть годин) для підтримки оборони України у разі порушення перемир’я військами РФ.

У другій частині зустрічі заплановані "більш точні та конкретні" обговорення, під час яких учасників запросять висловити готовність та можливості своїх військових структур щодо участі в ініціативі.

Однак остаточне рішення про участь у місії прийматиметься на політичному рівні керівниками держав.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Франція передасть Україні танки і використає відсотки від російських активів. Тим часом в Кремлі вже відреагували.

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