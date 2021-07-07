Шторм "Эльза" у берегов США усилился до урагана

Скорость ветра в урагане составляет 120 км/ч.
Шторм "Эльза" в Мексиканском заливе возле США усилился до урагана.
Об этом информирует Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC).
По его данным, скорость ветра в урагане составляет 120 км/ч.
Ураган находится у западного побережья Флориды. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Ранее прошел над сельскими районами к востоку от Гаваны и достиг национального парка Сьенега-де-Сапата. Порывы ветра достигали 85 км/час. Кубинские власти эвакуировали 180 тыс. человек из-за возможного сильного наводнения в результате шторма, который уже обрушился на несколько Карибских островов и унес жизни по меньшей мере трех человек.
Как сообщалось, в Майами решились на смелый шаг: из-за приближения урагана "Эльза" уничтожили уцелевшую часть многоэтажки, обрушившейся 24 июня. Контролируемый взрыв прошел успешно. Пока работали подрывники, поисковую операцию приостановили, но под завалами остается 121 житель дома.
Напомним, что ливни с грозами прокатились по центру и западу Украины. В Винницкой области, Львовской и Волыни машины дрейфовали по залитым водой дорогам. Неудержимый ураган разбросал деревья, разрушил дома и разбил крыши.