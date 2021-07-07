Народные приметы, обряды и обычаи 7 июля

Большая роса на Ивана — будет урожай огурцов и орехов.

7 июля верующие и церковь чествуют Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, память преподобных Иова и Феодосия Манявских, преподобного Антония Дымского, праведных юношей Иакова и Иоанна Менюзких, мучеников семи братьев: Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина.

7 июля: церковный праздник

Иоанн Креститель — в христианстве предшественник Иисуса Христа, предсказал его пришествия, жил в пустыне аскетом и впоследствии проповедовал крещение покаяния для иудеев, крестил в водах Иордана Иисуса Христа. Обезглавлен царем Иродом Антипой через наговоры Иродиады. Пророк, мученик, один из величайших святых.

Среди других святых Иоанн Креститель наиболее почитаемый — в течение церковного года в его честь отмечается шесть дат. Праздник зачатия, рождества, усекновение главы, первое и второе обретение главы, третье нахождения головы и собор после праздника Богоявления.

7 июля: народный праздник

Христианский праздник Иоанна Крестителя совпало спраздником Купала, которое праздновалось во время летнего солнцестояния в дохристианские времена. В разные времена Церковь пыталась побороть языческие традиции в праздновании Рождества Иоанна Крестителя. Ведь многие христианских праздников сумели соединить в себе христианские и аутентичные традиции. Эти действа зафиксированы и в народном творчестве.

7 июля: что стоит сделать

В этот день полагалось обязательно искупаться, а детям вместо огня; попрыгать через крапиву.

В некоторых регионах девушки делали из соломы куклу, одевали ее в женскую одежду, вешали бусы на шею, а голову украшали лентами, цветами и венками (кое-где голову изготавливали из глины, вместо глаз вставляли угли и делали красными щеки). Зато в сопровождении детей ходили с Мареной улицам села, напевая купальских песен; сделав обход, шли к реке или пруду, раздевали куклу и топили в воде.

Также читайте Как безопасно провести праздник Ивана Купала: советы от чрезвычайников

Собранный на Купала подорожник считался вспомогательным от многих болезней.

Люди верили, если пойти в лес против Купала, то можно увидеть, как цветет папоротник. Коды же сорванный цветок скрыть за шляпу, то обязательно повезет найти под землей золотой клад.

7 июля: что нельзя делать

давать в долг и занимать средства;

бить домашних животных;

поднимать найдены средства.

7 июля: украинские народные приметы

Большая роса на Ивана — будет урожай огурцов и орехов.

Купальская ночь звездная — родят грибы.

Дождливый день — на неурожай.

Читайте также:

Лада Лузина о празднике Ивана Купала: что нужно сделать, чтобы задобрить свою судьбу

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку