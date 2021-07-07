Народные приметы, обряды и обычаи 7 июля

Большая роса на Ивана — будет урожай огурцов и орехов.
7 июля верующие и церковь чествуют Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, память преподобных Иова и Феодосия Манявских, преподобного Антония Дымского, праведных юношей Иакова и Иоанна Менюзких, мучеников семи братьев: Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина.
7 июля: церковный праздник
Иоанн Креститель — в христианстве предшественник Иисуса Христа, предсказал его пришествия, жил в пустыне аскетом и впоследствии проповедовал крещение покаяния для иудеев, крестил в водах Иордана Иисуса Христа. Обезглавлен царем Иродом Антипой через наговоры Иродиады. Пророк, мученик, один из величайших святых.
Среди других святых Иоанн Креститель наиболее почитаемый — в течение церковного года в его честь отмечается шесть дат. Праздник зачатия, рождества, усекновение главы, первое и второе обретение главы, третье нахождения головы и собор после праздника Богоявления.
7 июля: народный праздник
Христианский праздник Иоанна Крестителя совпало спраздником Купала, которое праздновалось во время летнего солнцестояния в дохристианские времена. В разные времена Церковь пыталась побороть языческие традиции в праздновании Рождества Иоанна Крестителя. Ведь многие христианских праздников сумели соединить в себе христианские и аутентичные традиции. Эти действа зафиксированы и в народном творчестве.
7 июля: что стоит сделать
В этот день полагалось обязательно искупаться, а детям вместо огня; попрыгать через крапиву.
В некоторых регионах девушки делали из соломы куклу, одевали ее в женскую одежду, вешали бусы на шею, а голову украшали лентами, цветами и венками (кое-где голову изготавливали из глины, вместо глаз вставляли угли и делали красными щеки). Зато в сопровождении детей ходили с Мареной улицам села, напевая купальских песен; сделав обход, шли к реке или пруду, раздевали куклу и топили в воде.
Собранный на Купала подорожник считался вспомогательным от многих болезней.
Люди верили, если пойти в лес против Купала, то можно увидеть, как цветет папоротник. Коды же сорванный цветок скрыть за шляпу, то обязательно повезет найти под землей золотой клад.
7 июля: что нельзя делать
- давать в долг и занимать средства;
- бить домашних животных;
- поднимать найдены средства.
7 июля: украинские народные приметы
- Большая роса на Ивана — будет урожай огурцов и орехов.
- Купальская ночь звездная — родят грибы.
- Дождливый день — на неурожай.
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