Пышнотелая Lizzo в крошечном бикини эротично изгибалась на яхте

Пышнотелая Lizzo в крошечном бикини эротично изгибалась на яхте

Звезда пошутила о своих пышных формах.

Популярная американская певица и реперша Lizzo не удержалась от нового пикантного контента.

Исполнительница устроила себе отдых на яхте и сделала несколько пикантных кадров. На фото, которыми знаменитость поделилась в своем Instagram, Мелисса Джефферсон соблазнительно изгибалась в крошечном бикини зеленого цвета.

instagram.com/lizzobeeating

Звезда, которая поддерживает ЛГБТ-сообщества и выступает за бодипозитив, раскованно позировала на камеру, щеголяя пышными формами с разных ракурсов.

instagram.com/lizzobeeating

В посте знаменитость пошутила, что из-за ее фигуры не видно трусиков на теле.

"Бикини большой с*чки. Я потеряла свои стринги. Так, парень, придется вытаскивать их как нить", — написала артистка.

Со своей стороны, пользователи порадовали певицу комплиментами и поблагодарили ее за напоминание о том, что не нужно стесняться своего тела.

Спасибо, что напомнили нам всем, какие мы красивые и нам не нужно стесняться своего тела. Продолжай сиять своим светом, богиня

Какая ты горячая

Обожаю! Ты непревзойденная

Напомним, пышнотелая Lizzo станцевала тверк в бикини, пока толпа мужчин обливала ее ягодицы шампанским. Реперша отпраздновала важное творческое событие.

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