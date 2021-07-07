Пышнотелая Lizzo в крошечном бикини эротично изгибалась на яхте

Звезда пошутила о своих пышных формах.
Популярная американская певица и реперша Lizzo не удержалась от нового пикантного контента.
Исполнительница устроила себе отдых на яхте и сделала несколько пикантных кадров. На фото, которыми знаменитость поделилась в своем Instagram, Мелисса Джефферсон соблазнительно изгибалась в крошечном бикини зеленого цвета.
Звезда, которая поддерживает ЛГБТ-сообщества и выступает за бодипозитив, раскованно позировала на камеру, щеголяя пышными формами с разных ракурсов.
В посте знаменитость пошутила, что из-за ее фигуры не видно трусиков на теле.
"Бикини большой с*чки. Я потеряла свои стринги. Так, парень, придется вытаскивать их как нить", — написала артистка.
Со своей стороны, пользователи порадовали певицу комплиментами и поблагодарили ее за напоминание о том, что не нужно стесняться своего тела.
- Спасибо, что напомнили нам всем, какие мы красивые и нам не нужно стесняться своего тела. Продолжай сиять своим светом, богиня
- Какая ты горячая
- Обожаю! Ты непревзойденная
Напомним, пышнотелая Lizzo станцевала тверк в бикини, пока толпа мужчин обливала ее ягодицы шампанским. Реперша отпраздновала важное творческое событие.