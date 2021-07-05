Мощный ураган "Эльза": на Кубе эвакуировали 180 тысяч человек

Мощный ураган "Эльза": на Кубе эвакуировали 180 тысяч человек

В других государствах, где пронеслось ненастье, подсчитывают убытки.

На Кубе из-за приближения урагана "Эльза" эвакуировали 180 тысяч человек, а другие карибские государства подсчитывают убытки.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 5 июля.

Первой "Эльза" ударила по Доминикане. Там погибли два человека — это 75-летняя женщина и 15-летний парень. Он пришел посмотреть на гигантские волны во время шторма, но в тот момент на юношу рухнула прибрежная стена.

Непогода принесла с собой сильный порывистый ветер до 110 км в час. Он срывал кровли с домов и вырывал деревья с коронинням. Еще один человек погиб в маленькой островной стране Сент-Люсии. Больше всего от урагана пострадал остров Барбадос, где полностью разбитые десятки домов.

Новости мира: ураган "Эльза" пронесся Карибами - в Доминикане погибли 2 человека

Как сообщалось, в Майами решились на смелый шаг: из-за приближения урагана "Эльза" уничтожили уцелевшую часть многоэтажки, обрушившейся 24 июня. Контролируемый взрыв прошел успешно. Пока работали подрывники, поисковую операцию приостановили, но под завалами остается 121 житель дома.

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