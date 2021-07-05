Потужний ураган "Ельза": на Кубі евакуювали 180 тисяч людей

В інших державах, де пронеслася негода, підраховують збитки.

На Кубі через наближення урагану "Ельза" евакуювали 180 тисяч людей, а інші карибські держави підраховують збитки.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 5 липня.

Першою "Ельза" вдарила по Домінікані. Там загинуло двоє людей - це 75-річна жінка та 15-річний хлопець. Він прийшов подивитися на гігантські хвилі під час шторму, але в той момент на юнака звалилася прибережна стіна.

Негода принесла із собою сильний рвучкий вітер до 110-ти км за годину. Він зривав покрівлі з будинків і виривав дерева із коронінням. Ще одна людина загинула у маленькій острівній державі Сент-Люсії. Чи не найбільше від урагану постраждав острів Барбадос, де вщент потрощені десятки будинків.

Новини світу: ураган "Ельза" пронісся Карибами – в Домінікані загинуло 2 людини

Як повідомлялося, під Маямі наважилися на сміливий крок: через наближення урагану "Ельза" знищили вцілілу частину багатоповерхівки, що обвалилася 24 червня. Контрольований вибух пройшов успішно. Поки працювали підривники, пошукову операцію призупинили, але під завалами лишається 121 мешканець будинку.

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