В Беларуси Boeing ликвидирует дочернюю компанию

С января этого года белорусская "дочка" американской корпорации находится в списке иностранных активов.

Зарегистрированные в Нидерландах подразделения американской авиастроительной корпорации Boeing Europe и Boeing Netherlands решили ликвидировать компанию "Боинг БЛР" в Беларуси.

Об этом пишет белорусское СМИ Office Life со ссылкой на запись в официальном журнале "Юстиция Беларуси".

Компания "Боинг БЛР" была основана в октябре 2020 года и отвечала за коммуникации с местными регуляторами и потребителем. С января этого года белорусская "дочка" американской корпорации находится в списке иностранных активов, не подлежащих отчуждению без согласия властей.

В октябре 2003 года "Белавиа" впервые ввела в эксплуатацию Boeing 737-500. В настоящее время в парке "Белавиа" – восемь лайнеров американского производителя: пять – Boeing 737-800, два – Boeing 737-300 и один – Boeing 737-8.

К маю 2021 года, когда в аэропорту Минска принудительно посадили самолет Ryanair и большинство авиационных администраций стран Европы ввели против белорусов запрет на использование воздушного пространства и аэропортов, в парке "Белавиа" было 15 Boeing.

Напомним, во время военного переворота в Судане загорелся украинский самолет (видео).

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