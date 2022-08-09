В Германии готовятся к возвращению ограничений COVID

Германия готовится к тому, чтобы в преддверии осеннего роста заболеваемости коронавирусом, усилить COVID-ограничение.

В частности, Минздрав совместно с Минюстом подготовил для правительства предложения коронавирусных ограничений. В частности, предложили вернуть обязательное ношение масок в самолетах и общественном транспорте дальнего следования. Правила хотят внедрить с 1 октября и, предварительно, до 7 апреля.

Об этом сообщает Schengenvisainfo.com.

Маски и отрицательный результат теста на COVID-19 останутся обязательными для доступа в больницы и учреждения полного и полустационарного лечения. От обязанности носить маску будут освобождены только пациенты, лечение которых препятствует ношению средства индивидуальной защиты. К слову, от обязательного тестирования предлагают освободить только вакцинированных граждан, а также выздоровевших от вируса.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах отмечает, что этой зимой Германии необходимо лучше подготовиться к коронавирусу. Именно поэтому предложения включают кампанию по COVID-прививки новыми вакцинами, тестирование и новую концепцию лечения, профилактические меры по защите наиболее уязвимых.

"Вд 1 октября федеральные земли могут обязать использовать маски в помещении. Если ситуация этого потребует, маски будут обязательными и на мероприятиях под открытым небом", — сказал он.

Между тем Федеральным землям предстоит решить, хотят ли они ввести более строгие ограничения. Например, сделать маски обязательными в местном общественном транспорте и общедоступных закрытых помещениях.

Как сообщалось, США передали Украине 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. Американцы подчеркнули, что они гордятся тем, что могут поддержать Украину в борьбе с заболеванием.

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