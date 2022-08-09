В Німеччині готуються до повернення COVID-обмежень

Німеччина готується до того, аби напередодні осіннього зростання захворюваності на коронавірус, посилити COVID-обмеження.

Зокрема, МОЗ спільно з Мін'юстом підготувало для уряду пропозиції коронавірусних обмежень. Зокрема, запропонували повернути обов'язкове носіння масок у літаках та громадському транспорті далекого прямування. Правила хочуть впровадити від 1 жовтня і, попередньо, до 7 квітня.

Про це повідомляє Schengenvisainfo.com.

Маски та негативний результат тесту на COVID-19 залишаться обов'язковими для доступу до лікарень та установ повного та напівстаціонарного лікування. Від обов'язку носити маску звільнять лише пацієнтів, лікування яких перешкоджає носінню засобу індивідуального захисту. До слова, від обов'язкового тестування пропонують звільнити тільки вакцинованих громадян, а також тих, хто одужав від вірусу.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах наголошує, що цієї зими Німеччини необхідно краще підготуватися до коронавірусу. Саме тому пропозиції включають кампанію з COVID-щеплення новими вакцинами, тестування та нову концепцію лікування, профілактичні заходи для захисту найбільш уразливих.

"Вд 1 жовтня федеральні землі можуть зобов'язати використовувати маски в приміщенні. Якщо ситуація цього вимагатиме, маски будуть обов'язковими і на заходах просто неба", - сказав він.

Тим часом, Федеральним землям треба буде вирішити, чи хочуть вони запровадити суворіші обмеження. Наприклад, зробити маски обов'язковими у місцевому громадському транспорті та у загальнодоступних закритих приміщеннях.

Як повідомлялося, США передали Україні 500 тис. доз вакцини від коронавірусу. Американці наголосили, що вони пишаються тим, що можуть підтримати Україну в боротьбі із захворюванням.

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