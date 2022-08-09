У Харкові викрили російського "крота" в управлінні СБУ

Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби РФ.

За завданням ворога "кріт" влаштувався в українську спецслужбу невдовзі після широкомасштабного вторгнення Росії. Зрадником виявився колишній посадовець Харківської міської ради. Він був завербований кадровим співробітником ФСБ, який сам вийшов на нього.

Про це повідомили в СБУ.

Завдяки своєму службовому становищу затриманий передавав ворогу українські розвіддані про ЗС РФ, а також про плани і діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб.

Окупанти використовували цю інформацію для передислокації власних підрозділів, щоб захистити їх від артилерійських ударів ЗСУ. Крім того, ці дані РФ використовувала для планування диверсій, а також масованих артилерійських і прицільних ракетних обстрілів по стратегічних об’єктах міста.

В обмін за співпрацю ворог надав "кроту" гарантії безпеки для нього і його родини, якби РФ вдалося захопити регіон. За даними контррозвідки, зібрані відомості агент передавав представнику російських спецслужб через закриті канали зв’язку з дотриманням правил конспірації.

Правоохоронці затримали зрадника "на гарячому" - після того, як він попросив представника спецслужб РФ завдати удару по об'єкту, де знаходиться особовий склад СБУ.

Наразі агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, ​​СБУ оприлюднила список зрадників, які вступили до лав окупаційного "МВД РФ" на Запоріжжі.

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