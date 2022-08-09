В Харькове разоблачили российского "крота" в управлении СБУ

По заданию врага "крот" устроился в украинскую спецслужбу вскоре после широкомасштабного вторжения России. Предателем оказался бывший чиновник Харьковского городского совета. Он был завербован вышедшим на него кадровым сотрудником ФСБ.

Об этом сообщили в СБУ.

Благодаря своему служебному положению задержанный передавал врагу украинские разведданные о ВС РФ, а также о планах и деятельности ВСУ, украинских правоохранительных органов и спецслужб.

Оккупанты использовали эту информацию для передислокации собственных подразделений, чтобы защитить их от артиллерийских ударов ВСУ. Кроме того, эти данные РФ использовала для планирования диверсий, а также массированных артиллерийских и прицельных ракетных обстрелов по стратегическим объектам города.

В обмен за сотрудничество враг предоставил "кроту" гарантии безопасности для него и его семьи, если бы РФ удалось захватить регион. По данным контрразведки, собранные сведения агент передавал представителю российских спецслужб через закрытые каналы связи с соблюдением правил конспирации.

Правоохранители задержали предателя "на горячем" — после того, как он попросил представителя спецслужб РФ нанести удар по объекту, где находится личный состав СБУ.

Агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ обнародовала список предателей, вступивших в ряды оккупационного "МВД РФ" в Запорожье.

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