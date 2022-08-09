Пропагандистские СМИ сообщают о смерти в тюрьме "ДНР" бойца "Азова"

Российские пропагандисты сообщают, что в СИЗО в ДНР скончался один из украинских пленных защитников Мариуполя.
Указывается, что погибший был членом подразделения "Медведи", входящего в полк "Азов".
Об этом сообщает российское пропагандистское медиа ТАСС.
Пропагандисты информируют, что военнопленный умер "из-за осложнений хронических заболеваний и ухудшения здоровья вследствие наркозависимости". Имя умершего не называют.
Так называемый "верховный суд" непризнанной "ДНР" начал судить 9 пленных украинских бойцов из подразделения "Медведи". В "ДНР" требуют смертной казни для "Азовцев".
Напомним, что для убийства украинских пленных в Оленовке Донецкой области россияне могли использовать реактивные пехотные огнеметы РПО "Шмель", которые быстро выжигают кислород – и человек сгорает в считанные секунды.
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