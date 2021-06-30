В Ираке повар упал в чан с кипящим бульоном и умер

В Ираке повар упал в чан с кипящим бульоном и умер

Мужчина получил ожоги третьей степени.

В Ираке 25-летний повар погиб из-за того, что упал в огромный чан с куриным бульоном и получил ожоги третьей степени на 70% тела.

Как сообщает издание insider.com, Исса Исмаил готовил блюда для различных мероприятий: вечеринок, свадеб, деловых встреч.

Накануне Исса готовил блюда для свадебной вечеринки. В праздничном меню был куриный суп. Поскольку гостей было много, повар варил его в огромном чане. В процессе приготовления он неожиданно поскользнулся и упал в кипящий бульон.

Исмаила срочно доставили в больницу. Оказалось, что повар получил ожоги третьей степени на 70% тела. Врачи не смогли спасти мужчину — он умер.

У погибшего осталось трое детей, младшему из которых всего полгода.

Напомним, в американском штате Джорджия молния попала в 15-летнюю девочку, которая отдыхала на пляже курортного города Тайбе-Айленд.

Новости мира: в Италии во время свадьбы погиб 3-летний сын украинского священника

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку