В Іраку кухар впав в чан з киплячим бульйоном і помер

В Іраку кухар впав в чан з киплячим бульйоном і помер

Чоловік отримав опіки третього ступеня.

В Іраку 25-річний кухар загинув через те, що впав у величезний чан з курячим бульйоном і отримав опіки третього ступеня на 70% тіла.

Як повідомляє видання insider.com, Ісса Ісмаїл готував страви для різних заходів: вечірок, весіль, ділових зустрічей.

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Напередодні Ісса готував страви для весільної вечірки. У святковому меню був курячий суп. Оскільки гостей було багато, кухар варив його у величезному чані. У процесі приготування він несподівано послизнувся і впав в киплячий бульйон.

Ісмаїла терміново доправили до лікарні. Виявилося, що кухар отримав опіки третього ступеня на 70% тіла. Лікарі не змогли врятувати чоловіка – він помер.

У загиблого залишилося троє дітей, молодшому з яких всього півроку.

Нагадаємо, в американському штаті Джорджія блискавка влучила у 15-річну дівчинку, яка відпочивала на пляжі курортного міста Тайбі-Айленд.

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