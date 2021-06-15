В Италии разрешили использование смеси вакцин от COVID-19

Власти обещают завершить иммунизацию населения до сентября.

Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) одобрило комбинированное использование вакцин от коронавируса среди людей в возрасте до 60 лет, что позволит тем, кто уже получил первую дозу препарата AstraZeneca (Vaxzevria), получить в качестве второй дозы другую вакцину — на основе синтетической рибонуклеиновой кислоты ( мРНК).

Об этом во вторник, 15 июня, сообщает Reuters.

"На основе клинических исследований, результаты которых были опубликованы в течение последних недель, научный комитет AIFA решил утвердить смесь вакцин", — говорится в заключении регулятора.

Между тем со вторника, 15 июня, Франция начинает вакцинировать от коронавируса подростков. Вакцинировать будут подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

В свою очередь в Израиле со вторника, 15 июня, отменили обязательство носить защитные маски в общественных местах.

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