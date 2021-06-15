В Італії дозволили використання суміші вакцин від COVID-19

Влада обіцяє завершити імунізацію населення до вересня.

Італійське агентство з лікарських засобів (AIFA) схвалило комбіноване використання вакцин від коронавірусу серед людей віком до 60 років, що дозволить тим, хто вже отримав першу дозу препарату AstraZeneca (Vaxzevria), отримати в якості другої дози іншу вакцину – на основі синтетичної рибонуклеїнової кислоти (мРНК).

Про це у вівторок, 15 червня, повідомляє Reuters.

"На основі клінічних досліджень, результати яких були опубліковані протягом останніх тижнів, науковий комітет AIFA вирішив затвердити суміш вакцин", — йдеться у висновку регулятора.

Тим часом від вівторка, 15 червня, Франція починає вакцинувати від коронавірусу підлітків. Вакцинуватимуть підлітків віком від 12 до 18 років.

Своєю чергою в Ізраїлі від вівторка, 15 червня, скасували зобов'язання носити захисні маски в громадських місцях.

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