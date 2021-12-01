В Польше заявили о стрельбе на границе с Беларусью

В Польше заявили о стрельбе на границе с Беларусью

В обстреле обвинили Беларусь.

В Польше заявили о стрельбе на границе с Беларусью. В районе города Терасполь были обстреляны осветительные мачты.

Об этом в среду, 1 декабря, сообщили на странице министерства обороны Польши в Twitter.

Отмечается, что стрельба велась из пневматического оружия с территории Беларуси. Минобороны показало соответствующие фото.

Также читайте С сегодняшнего дня в Украине вырастет минимальная зарплата — Зеленский

"В районе Терасполя были обстреляны осветительные мачты, установленные солдатами Войска польского на границе с Беларусью. Прожекторы были повреждены в результате выстрелов из пневматического оружия. Обстрел велся с территории Беларуси", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Польше есть информация, что в Беларуси около 10 тысяч иностранцев планируют нелегально пересечь границу. По данным польской стороны, лагерей беженцев у границы пока нет, их на грузовиках якобы перевозит белорусская сторона.

Мигрантский кризис: Польша может полностью закрыть границу с Беларусью

Читайте также: