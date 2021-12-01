Зеленский заявил, что не боится прямого разговора с Путиным

Об этом глава государства сказал во время выступления в Верховной Раде.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится прямого разговора с Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства также отметил, что без прямых переговоров с Москвой остановить войну не получится.

"8 лет продолжается война на Донбассе. 8 лет как Россия аннексировала Крым. Я не боюсь говорить всем — и говорить прямо россиянам. Именно поэтому я не боюсь прямого разговора с ним (Владимиром Путиным — ред.). Мы не боимся прямого диалога. Мы знаем, кто из европейских стран поддерживает Украину — и благодарим их. Мы знаем, кто из европейских стран делает вид, что поддерживает Украину и нашу независимость. Мы знаем, что наша армия — лучшая в мире, и защитит нас", — подчеркнул президент .

Зеленский уверен, что помочь нам и защитить Украину сможет только наша армия. Президент подчеркнул, что остановить войну не удастся без прямых переговоров с Россией.

"Все нас поддерживают, но никто кроме нашей армии нас не защитит. Мы должны признаться: без нашего войска мы не сможем остановить войну. И мы должны сказать правду: мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сегодня это признали уже все внешние партнеры. Все внешние признали, а некоторые внутренние это не признают. И мы должны говорить, зная, что у нас сильная, мощная армия. И не бояться сейчас говорить друг другу правду. Если мы хотим вернуть Донбасс, давайте. А если хотим ходить и просто об этом говорить, давайте ничего не делать. И давайте по этому вопросу поставим точку", — заявил глава государства.

Читайте также: